Спецназ СОБР «Волкодав» «накрыл» склад незаконного алкоголя и сигарет в Саратове, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Напомним, группа молодых людей организовала нелегальную доставку спиртных и табачных изделий в Саратовскую область. После их задержания на складе в промышленной зоне в Саратове сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в бутылки с этикетками известных товарных брендов, а также более 100 тысяч пачек табачных изделий.

Троих молодых людей задерживал спецназ «Волкодав» Росгвардии. По факту возбуждено уголовное дело.