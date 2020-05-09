Спецназ СОБР «Волкодав» «накрыл» склад незаконного алкоголя и сигарет в Саратове, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Напомним, группа молодых людей организовала нелегальную доставку спиртных и табачных изделий в Саратовскую область. После их задержания на складе в промышленной зоне в Саратове сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в бутылки с этикетками известных товарных брендов, а также более 100 тысяч пачек табачных изделий.

Троих молодых людей задерживал спецназ «Волкодав» Росгвардии. По факту возбуждено уголовное дело.

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