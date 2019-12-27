В регионе продолжается реализация проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В министерстве соцразвития уточнили, что на сегодняшний день в области 9,7 тысяч семей получают финансовую помощь, в том числе на 3,6 тысяч детей, рожденных в 2019 году, назначена выплата.

В ведомстве отметили, что за четыре года региональный маткапитал в сумме 457,4 млн рублей был выплачет 6,2 тысячам семей

Помимо этого, более 13 тысяч многодетный семей получают ежемесячную финансовую поддержку на третьих и последующих детей. В этом году такая выплата предназначалась трем тысячам детей.