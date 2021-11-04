Накануне, 3 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» объявили старт олимпиаде «Умницы и умники земли Саратовской 2022». О структуре и истории соревнования рассказали представители оргкомитета конкурса. В этом году его темой стала «История развития науки и техники Саратовского края.

По словам проректора по методической работе Саратовского областного института образования Елены Овчинниковой, олимпиада проводится с 2019 года и сегодня открыт четвертый сезон. На региональном этапе отбирают ребят, которые поедут на «Умников и умниц» в столицу. Финал саратовского этапа посещает и сам Юрий Вяземский. Ведущий программы считает региональный этап Саратовской области примером для остальных субъектов федерации.

Президент фонда «Родительская лига», член Общественной палаты Саратовской области Наталья Кривенцова отметила, что все необходимые материалы для подготовки и лучшие работы прошлых лет можно найти на сайте фонда. Так же там можно найти регламент конкурса.

По словам председателя общественного совета при министерстве образования Саратовской области Сергея Саратовского, для участников важно не только отлично разбираться в теме игры, но и быть уверенными в себе – не бояться ответить, где-то рискнуть, стараться не нервничать.

Директор МОУ «Гимназия №8» Энгельсского района Зинаида Филимонова отметила, что олимпиада важна не только для участников и их родителей, но и для преподавателей. Они готовят учеников и становятся экспертами олимпиады и участниками ареопага.

А одна из членов ареопага, эксперт олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской» Александра Раева рассказала подробности о заданиях, с которыми предстоит справиться ребятам. Для того, чтобы попасть на игру, нужно прислать эссе и видеообращение. Во время чтения эссе в первую очередь работу проверяют на антиплагиат, работа должна показать результат оригинальности выше 60%. После этого смотрят на способность школьника грамотно излагать свои мысли, делать самостоятельные выводы, учитывают и творческий подход. Раева уточнила, что плюсом послужит оформленный по ГОСТу список литературы.

Кривенцова также рассказала, что видеообращение должно быть двухминутным – по минуте на русском и изучаемом школьником иностранном языке, так как победители «Умников и умниц» поступают в МГИМО, где изучают как минимум два иностранных. Отвечая на вопросы журналистов, Кривенцова обозначила, что проверяющие готовы принять на рассмотрение не только используемые ныне языки, но и древние.

Участники стартовавшей вчера олимпиады поборются за выход на «Умники и умницы» следующего года, а шестеро победителей прошлогоднего регионального этапа уже 17 ноября познакомятся с командой и пройдут жеребьёвку на первый съемочный день. Игра будет идти три дня – с 18-го по 20-е ноября.