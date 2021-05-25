Второй день в Саратовской области проводится предварительное голосование партии «Единая Россия». В Саратовском отделении партии начал свою работу ситуационный центр по проведению голосования. Член оргкомитета, депутат Саратовской городской думы Николай Островский рассказал о первых двух днях работы центра

— Предварительное голосование — важное и ответственное мероприятие, которое позволяет всенародно и открыто выбрать кандидатов от партии «Единая Россия» в Государственную думу, Саратовскую городскую думу и органы местного самоуправления. В этом году голосование проходит в многодневном режиме. С 24 мая можно проголосовать на сайте, а 30 мая будут открыты стационарные счетные участки. Во время голосования всегда возникают вопросы для оперативного их решения в региональном отделении партии открыт ситуационный центр. Операторы центра готовы ответить и помочь в решении проблем, возникших при голосовании, в частности, электронном. Телефон ситуационного центра: +7-845-227-21-55; +7-845-227-21-56; +7-845-227-21-57.

Так же здесь собирается информация о процессе прохождения предварительного голосования по Саратовской области. Так на пример, к середине второго дня голосования в нем приняло участие уже 17,82 тысячи человек, — сообщил Николай Островский.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.