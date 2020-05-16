В реке Иргиз в пугачевском районе обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления в субботу, 16 мая.

Его начли вечером накануне двое мужчин из близрасположенного поселка Садовый. Они сразу же вызвали полисменов, которые достали труп из воды.

В настоящее время известно, что погибший — 53-летний житель этого же поселка. Следов насилия на нем не обнаружено. Эксперт предполагает, что тело находилось в воде несколько часов.

Расследование продолжается. После проверки будет принято процессуальное решение.