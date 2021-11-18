СГТУ поднялся на 55 позиций в рейтинге медиаактивности вузов в октябре 2021 года. Сейчас ВУЗ занимает 26 место из 219.

Рейтинг Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина увеличился на ряд позиций после прихода на должность и.о. ректора Сергея Наумова. Он возглавил СГТУ с 20 августа 2021 года.

Итоговый рейтинг складывается из трех показателей: эффективность работы вуза со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. Каждый из этих трех показателей имеет свой удельный вес в итоговой формуле и рассчитывается отдельно.

Напомним, в первые медийный рейтинг был представлен за июль 2021 года на международном фестивале «Российская креативная неделя».