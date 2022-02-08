Саратовская область сохранила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости российских регионов в первый месяц нового года. Об этом сообщают аналитики фонда «Петербургская политика», которые отнесли область к региону с «пониженной устойчивостью».

Эксперты назвали главным положительным событием января открытие с участием главы региона Валерия Радаева нового завода полимерных материалов в Энгельсе и начало работы новой инфекционной больницы в Саратове.

Обратную сторону занял приговор за взятки к 10 годам лишения свободы с отсрочкой на 10 лет бывшему председателю комитета по информационной политике Ларисе Кузнецовой и к 8 годам ее супругу Олегу Козлову.

Также аналитики выделили как нейтральное событие предложение Радаева отменить введение надбавки в 25% к пенсиям высокопоставленных чиновников.