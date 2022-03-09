Две пожилые жительницы Саратова пострадали во время поездки в троллейбусе.

Как сообщили очевидцы происшествия, днем 9 марта в Заводском районе Саратова на улице Чернышевского у дома №1А водитель троллейбуса применил экстренное торможение.

В результате происшествия травмы получили две пассажирки-женщины 80-ти и 72-х лет.

Прибывшие на место инцидента медики «скорой» оказали помощь потерпевшим и доставили 72-летнюю жительницу Саратова в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов.