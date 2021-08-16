В результате проверок энгельсских турбаз на соблюдение ковидных ограничений выявились грубые нарушения – регулярные организации массовых вечеринок. Об этом написал в своем телеграмм-канале председатель правительства саратовской области Роман Бусаргин.

Жители Энгельса обратились к чиновнику с жалобами на турбазы, которые устраивали массовые вечеринки, в том числе и по ночам. Множество нарушений, выявленных проверками, подтвердилось видеозаписями, которые выкладывали на свои сайты турбазы для анонса своих мероприятий.

— Пока наши медики трудятся с полной самоотдачей в «красных зонах», не видя длительное время своих родных, кто-то ради наживы устраивает массовые вечеринки с грубейшими нарушениями установленных санитарных правил, — высказал свое мнение Роман Бусаргин.