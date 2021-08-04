Утром, 4 августа, ураган прошелся по Аткарскому, Базарно-Карбулакскому, Петровскому, Калининскому, Самойловскому и Романовскому району, повредив крыши 13 социально значимых объектов и 13 частных домов, сообщил заместитель председателя регионального правительства Александр Соловьев.

Без электроснабжения остались 23 населенных пункта, что в совокупности составляет 7,720 тысячи жилых домов. По словам зампреда, наиболее сложная ситуация наблюдается в Петровском районе. На данном этапе готовится пакет документов для обращения в областное правительство с просьбой о помощи. Разбор завалов ведется самостоятельно. Полностью восстановить подачу электричества обещают до 15:00.

— Региональное правительство окажет необходимую поддержку Петровскому району, руководители администраций других районов выразили готовность справиться с последствиями разгула стихии собственными силами, — отметили в секретариате Соловьева.