Губернатор Саратовской области Валерий Радаев открыл новый плавательный бассейн в Романовке, сообщает пресс-служба главы региона.

Инициатором строительства спортобъекта стал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. С этим вопросом в 2018 году к нему обращались тренеры и преподаватели местной школы.

Строительство объекта было включено в Стратегию развития отдалённых территорий Саратовской области. Бассейн возведён в течение 2019 года. Финансирование объекта осуществлялось в рамках национального проекта Президента РФ «Демография».

-Этот бассейн ждали все — школьники, тренеры, спортсмены, жители Романовки. Хочу выразить слова благодарности Вячеславу Володину за поддержку. Когда мы обсуждали стратегию развития отдаленных территорий, поднимался вопрос строительства бассейна. Прошло совсем немного времени и объект готов. Строительство сооружения велось за счёт нацпроекта Президента. Строители не подвели и сдали бассейн в срок. Это — программа отдаленных территорий в действии, обещали – построили, — отметил губернатор.

В новом спортивном сооружении одновременно смогут заниматься плаванием 48 человек. В бассейне имеется четыре дорожки длиной 25 метров. Бассейн вошёл в структуру школы им. И.В. Серещенко, самой крупной в Романовском районе, где учатся порядка 600 человек. Занятия плаванием для них будут бесплатными. Построен крытый переход между бассейном и основным зданием школы.