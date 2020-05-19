В Романовском районе Саратовской области гость из Москвы заразил несколько людей. Эта информация была озвучена на ежедневном брифинге по коронавирусной инфекции.

Сегодня 19 мая на ежедневном брифинге в минздраве, поднялся вопрос о халатности врачей в Романовском районе, которые отправили местного жителя, прибывшего из Москвы с явными признаками ОРВИ, на лечение домой. Тест на новый вирус заболевшему сделали спустя несколько дней, за это время он заразил несколько человек, в том числе и пожилых соседей, у них всех было подтверждён коронавирус.

Представитель Роспотребнадзора Надежда Матвеева затруднилась прокомментировать ситуацию, сказав, что эта информация будет проверяться.

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