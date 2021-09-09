В ГИБДД России объявили о начале эксперимента, в рамках которого инспектору можно будет предъявлять цифровую копию свидетельства о регистрации машины в виде QR-кода.

Однако водители все равно должны возить с собой документы в оригинальном виде. В случае, если инспектор попросит его предъявить, автомобилист обязан это сделать.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно скачать на смартфон приложение «Госуслуги.Авто». После авторизации информация загрузится из реестра транспортных средств и появится код.