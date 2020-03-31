В России временно прекратят регистрировать браки из-за коронавируса. Отделы ЗАГС продолжат работать, но только для записи актов о рождении и смерти. Такие меры приняты для профилактики распространения инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Церемонии бракосочетаний было предложено перенести на более поздний срок. Названа ориентировочная дата — 1 июня 2020 года. К этому времени ситуацию с распространением вируса в России надеются взять под контроль.

— Обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме, — говорится в постановлении.