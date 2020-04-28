В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов с 1 июля 2021 года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст доработанного законопроекта группы членов Совета федерации во вторник, 28 апреля.

Учет устройств будет осуществляться по заводскому номеру или IMEI. Отмечается, что регистрация новых мобильников будет платной, а уже эксплуатируемых — бесплатной.

Оформление смартфонов будет обязательной процедурой для всех импортеров, а также граждан, самостоятельно купивших телефон за границей. Размер платы за регистрацию будет определять правительство. Однако первая версия документа гласит, что минимальный ее размер будет не более 100 рублей.