Служба исследований hh.ru проанализировала резюме россиян и выяснила, что среди россиян начала набирать популярность вакансия контролера QR-кодов.

Всего в России на сегодняшний день обнаружилось 78 соискателей, ищущих работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой и Свердловской областях.

В Саратовской области тоже нашлось подобное объявление. Помимо резюме, открыта вакансия проверяющего, в обязанности которого будет входить в том числе обработка поверхностей.