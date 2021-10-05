Начиная с сегодняшнего дня, жители РФ начали замечать сбои в работе приложения «Сбербанк».

Отправленные прошлым днем переводы зависли и не доходят до получателей, а теперь нельзя даже начать операции.

Выяснилось, что такие случаи не единичны — это массовый технический сбой по всей стране.

UPD. Неполадки устранили к 15:55.

— Сбербанк Онлайн работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения, — прокомментировали инцидент в пресс-службе саратовского отделения.