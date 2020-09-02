«Федеральный экологический оператор» начинает тестирование отдельных модулей Государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов, сообщает пресс-служба оператора.

Информационная система предназначена для использования индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются данные классы отходов; для операторов системы; для операторов по обращению с отходами I-II классов и региональных операторов по обращению с ТКО.

Участники тестирования могут заранее пройти этапы регистрации в системе, изучить функционал личного кабинета и внести информацию для постепенного и комфортного перехода к новым требованиям законодательства.

Всю необходимую информацию о ГИС ОПВК по ссылке можно получить по ссылке.