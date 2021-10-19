Предложение обьявить неделю нерабочей прозвучало 19 октября на заседании президиума федерального координационного совета по коронавирусу.

Премьер-министр Татьяна Голикова выступила с инициативой ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

Причина — массовая заболеваемость в России с коронавирусом и ее дальнейший рост.

Глава правительства Михаил Мишустин выступил за предложение Голиковой.

Сообщается, что уже в ряде субъектов России нерабочие дни вводятся уже с 23 октября, — сообщили федеральные СМИ.

Напомним, праздничными днями в ноябре 2021 года официально считаются с 4 по 7 ноября.