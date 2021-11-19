В России хотят ввести налог на домашних животных. По информации ТАСС, с этой инициативой выступила президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.

Зоозащитница уточнила, что пока это может коснуться только тех, кто содержит нестерилизованных питомцев.

-Если не стерилизуешь животное, то платишь налоги. Если занимаешься разведением как бизнесом, то платишь огромные налоги, — сказала она, рассказывая про опыт других стран.

Новожилова рассматривает в том числе и дальнейшую регистрацию домашних животных и чипирование. По ее словам, «животное должно как-то маркироваться, чтобы в чипе была вся информация.»

Владимир Бурматов, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды уверен, что регистрация и стерилизация питомцев для россиян должна быть бесплатной. Также он выступает за запрет самовыгула домашних любимцев.

До этого в Госдуме было предложение ввести ограничение на количество домашних питомцев в зависимости от размеров жилья, сообщает ТАСС.

Жители Саратова восприняли эту новость крайне негативно. Когда информация о готовящейся инициативе была опубликована в паблике «Саратов Онлайн», посыпались гневные комментарии. По словам горожан, они тратят на содержание домашних питомцев достаточно большие суммы, в том числе и на ветеринарные услуги.

Люди вспоминают, что в поселках и деревнях вообще едва ли можно пересчитать собак и кошек и понять, чьи они. Другие усомнились в том, как будет регулироваться исполнение закона.

—Будут к каждому домой лезть и кошек пересчитывать? А если только сегодня подобрал, как доказать? — пишет обеспокоенный саратовец.