Срок карантина по коронавирусу в России сокращается с двух недель до семи дней. Об этом накануне, 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

-Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, — сказала Голикова на прошедшем координационном совете.

Кроме того, по словам вице-премьера, в ближайшее время будет подготовлен еще ряд изменений, которые будут приняты постановлениями главы Роспотребнадзора.