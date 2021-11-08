Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание с вице-премьерами, в ходе которого были сделаны следующие заявления.

В России планируется создать единую цифровую платформу в социальной сфере, через которую будут предоставляться меры поддержки.

Об этом сегодня сообщают «Известия».

Благодаря Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере уже в 2024 около 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок.

Правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. После этого в промышленности будет выпускаться не менее 70% высокотехнологичной продукции.

Правительство начнет модернизацию службы занятости.

Правительство РФ утвердило распоряжение о начале работ по комплексному развитию Сочи.