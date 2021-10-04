В работе сервисов произошёл серьёзный сбой.

В понедельник 4 октября вечером перестали работать такие популярные сервисы как WhatsApp, Instagram и Facebook.

Приложения не грузятся, предлагая только офф-лайн копии. Насколько серьёзный сбой, пока не уточняется.

Известно, что сервисы не работают не только в России, но и в мире в целом.

Все три соцсети, которые «упали» сегодня, принадлежат американской компании Facebook. На фоне этого события упали акции ведущих IT-компаний.

UPD

Сбои отмечены в сервисах Telegram и Twitter.

Пока из популярных мессенджеров устойчиво работает только Viber.