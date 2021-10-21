В срочном порядке президент России Владимир Путин одобрил введение в стране нерабочей недели.

Так, кратковременный локдаун продлится в РФ пока с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Уточняется, что нерабочие дни будут оплачены работникам.

Кстати, если человек вакцинируется, то ему будут прибавлены 2 дополнительных выходных. Такая инициатива сейчас активно прорабатывается на законодательном уровне.

Между тем, глава государства еще раз подчеркнул важность прививок в борьбе с распространением короновируса, уточнив, что защита вырабатывается либо после болезни, либо после вакцинации. Второе, со слов Путина, все же безопаснее, а потому предпочтительнее для здоровья.