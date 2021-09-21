В России выдача кредитов по семейной ипотеке выросла на 34% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

На новые дома семейная ипотека под 6% была расширена с 1 июля. Теперь программой могут воспользоваться семьи с одним ребенком, а не с двумя, как раньше.

Льготная ипотека на построенные дома под 6,5% была запущена весной прошлого года в качестве антикризисной меры. Из-за этого в России сформировался ажиотажный спрос на первичное жилье и цены выросли.

Программу продлили до 1 июля 2022 года с ужесточением условий — ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа снизили для всех регионов до 3 млн рублей.