Сотрудники «Общественного мнения» провели опрос и выяснили, что 73 процента респондентов считают правильными действия России на Украине. 14 процентов придерживаются противоположной точки зрения, столько же затруднились ответить.

Напомним, 27 февраля на вопрос о поддержке действий РФ положительно ответили 65 процентов респондентов, отрицательно — 17 %.

71 процент высказали точку зрения, что одна из главных целей РФ — «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО».

52 процента упомянули в этом качестве защиту жителей ДНР и ЛНР. 21 процент заявили, что Россия стремиться «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти», а 10 % считают, что страну планируется присоединить к территории России.