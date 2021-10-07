В России запускается мини-приложение «Коллективный иммунитет» для обмена опытом о вакцинации от коронавируса. Это совместный проект «ВКонтакте», «Одноклассников» и Министерства здравоохранения России.

Специалисты считают, что анализ достоверных данных и опыта других людей позволяет принять верное решение.

В мини-приложении можно узнавать, сколько друзей вакцинировано, общаться в чате о прививках, узнавать о побочных эффектах, получать ответы на вопросы от экспертов Минздрава, следить за мировой статистикой.