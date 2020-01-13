Начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили прокомментировал ситуацию с отменой рейса «Саратов-Дубай». Ответ имеется в распоряжении редакции.

-Авиакомпания Royal Flight не выполняет рейсы в Дубай из Саратова. И это не связано с вопросом использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, — пишет руководитель PR-служба компании.

Напомним, по рекомендации Росавиации о прекращении полетов над Персидским заливом и Ближним Востоком из-за обострения ситуации в Иране, Ираке и Сирии, из расписания аэропорта «Гагарин» пропал единственный международный рейс, выполняемый авиакомпанией Royal Flight «Саратов-Дубаи». Сегодня пресс-служба аэропорта «Гагарин» сообщила, что пункт пограничного контроля воздушной гавани переведен на работу по временной схеме. Он будет обслуживать пассажиров при запросах от авиакомпаний.