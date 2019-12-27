В Рождество, 7 января, в Саратове перекроют несколько улиц.

С 20:00 6 января до окончания мероприятия нельзя будет проехать и остановиться на:

— Московской от Чернышевского до Лермонтова,

— Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

— Музейной площади от Московской до Челюскинцев;

— Горького от Большой Горной до Зарубина;

— Большой Горной от Горького до Симбирской;

— Зарубина от Горького до Симбирской;

— Соколовой от Веселой до Рогожина;

— Рогожина от Большой Горной до Соколовой;

— Веселой от Большой Горной до Соколовой.

Ограничение не распространяется на общественный транспорт, а также технические и экстренные службы.