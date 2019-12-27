В Рождество, 7 января, в Саратове перекроют несколько улиц.
С 20:00 6 января до окончания мероприятия нельзя будет проехать и остановиться на:
— Московской от Чернышевского до Лермонтова,
— Лермонтова от Московской до Челюскинцев;
— Музейной площади от Московской до Челюскинцев;
— Горького от Большой Горной до Зарубина;
— Большой Горной от Горького до Симбирской;
— Зарубина от Горького до Симбирской;
— Соколовой от Веселой до Рогожина;
— Рогожина от Большой Горной до Соколовой;
— Веселой от Большой Горной до Соколовой.
Ограничение не распространяется на общественный транспорт, а также технические и экстренные службы.