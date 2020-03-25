В ближайшие два месяца закроются несколько рейсов сообщением Саратов-Москва. Информация об этом появилась на официальном сайте «Российских железных дорог».

Так, в апреле и мае не будет отправляться в рейс поезд №239/240. Пассажиры не смогут уехать этим составом в столицу 16, 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая. Также в обратном направлении: 17, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая.

В РЖД объяснили, что изменения в расписании связаны со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса. Пассажирам предлагают уехать в эти даты на других поездах или вернуть полную стоимость, затраченную на покупку билета.