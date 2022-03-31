В саду «Липки» в Волжском районе Саратова намерены навести генеральную уборку: вырубить 39 деревьев и обрезать 259 зеленных насаждений.

Соответствующее разрешение ожидается 31 марта от так называемой «зеленой комиссии» при администрации Саратова.

Произвести спил и опиловку почти 300 деревьев в «Липках» просит «Дирекция парков и скверов города Саратова».

Причины такого масштабного «озеленения» не называются.

Экологи при мэрии рассмотрят также вопросы о выдаче разрешений на снос 32 деревьев на Ново-Астраханском шоссе и ряду других единичных насаждений по жалобам граждан.

Напомним, ранне сообщалось о спиле ветхих деревьев в «Липках» после штормового ветра.