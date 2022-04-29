Сорное растение относится к карантинным объектам. Информация направлена в территориальное Управление Россельхознадзора.

Специалистами в области карантина растений ФГБУ «Саратовская МВЛ» при проведении гербологической экспертизы подкарантинного материала (сафлора) выявлен и идентифицирован карантинный объект — горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.).

Обнаружена семянка сорняка в количестве 1шт./образец.

Партия сафлора происхождением из Советского района весом 100 тонн.

Срочный отчёт о выявлении продукции, не отвечающей требованиям фитосанитарных правил и норм, направлены в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.