Домой Рубрики Новости Саратова В самолете «Москва-Саратов» задержали курильщицу сигарет РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В самолете «Москва-Саратов» задержали курильщицу сигарет По Новости Саратова - 21.01.2022 115 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Женщина курила на борту самолета «Москва – Саратов», за что получит наказание. На 38-летнюю пассажирку составили два протокола. Теперь жительнице Калужской области грозит до 15 суток ареста. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Энгельсе открыли завод по производству полимерных материалов «Бизнес на районе»: Как создать свое дело предпринимателям из глубинки Володин предложил проиндексировать пенсии для военных ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Энгельсе открыли завод по производству полимерных материалов Новости Саратова - 21.01.2022 0 В Энгельсе открылся новый завод полимерных материалов. - Инвестор выбрал именно энгельсскую площадку, притом, что за проект боролись Московская, Ленинградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская... «Бизнес на районе»: Как создать свое дело предпринимателям из глубинки 21.01.2022 Володин предложил проиндексировать пенсии для военных 21.01.2022 Классы в 49 школах Саратовской области перевели на дистант из-за коронавируса 21.01.2022 Жители Ленинского района Саратова остались без воды 21.01.2022