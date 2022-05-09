В Самойловском районе Саратовской области оказался выжжен участок с редкими пионами.
Это место называется Кузиной балкой у села Хрущевка. Именно тут растут занесенные в Красную книгу дикие тонколистные пионы.
Как рассказала в соцсетях жительница Саратова Наталья Пронина, низина и склоны, ранее усыпанные пионами, оказались выжжены.
Очевидец Пронина полагает, что это был намеренный поджог, и просит региональные власти и лично губернатора Валерия Радаева разобраться в этом ЧП.
Напомним, в 2019 году в Самойловском районе проводился фестиваль краснокнижных пионов, который называют исчезающим цветком степей.