В соревнованиях приняла участие футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Сборная ПИУ РАНХиГС сразилась с командами Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского горного университета и Московского городского педагогического университета.

В игре с соперниками из Санкт-Петербургского государственного университета ребята из Саратова одержали победу со счётом 2:1, а также в матче против футболистов из Санкт-Петербургского горного университета выиграли со счётом 2:0. Крайний матч также оказался успешным для команды Института, поскольку игра с противниками из Московского городского педагогического университета завершилась со счётом 2:0.

— В моём понимании кроме победы ничего нет. Я смотрю на нашу команду и вижу в ней именно тот потенциал, который приведёт её к множеству побед на будущих играх! Считаю, что имея силу воли, грамотную тактику обороны, позитивный настрой, работоспособность и правильное отношение к делу, мы пришли к таким высоким результатам, – прокомментировал участие сборной в данном этапе соревнований тренер команды ПИУ РАНХиГС Александр Тарасов.

Отметим, что по итогам игр команда Поволжского института управления заняла третью позицию в турнирной таблице.

Справка: соревнования Высшего дивизиона НСФЛ проводятся при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза, а также с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.