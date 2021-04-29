В Покровский собор Саратова, к Великой пасхальной вечерне, которую совершит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

Этот ритуал совершается с 2003 года Фондом апостола Андрея Первозванного. Сразу по прибытии делегации фонда со Святой Земли в московский аэропорт Благодатный огонь будет передан в Храм Христа Спасителя, в храмы Москвы, а также представителям епархий.

На Великой пасхальной вечерне все присутствующие смогут зажечь от Благодатного огня свои свечи. Многие верующие приносят огонь в свои дома, и некоторые затепливают от него домашнюю неугасимую лампаду.