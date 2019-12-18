Совсем скоро, в конце декабря в Саратовскую епархию с острова Корфу впервые будет принесен бархатный башмачок от мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Торжественная встреча святыни состоится 24 декабря в 17:00 в Спиридоновском храме в поселке Солнечный-2, (бульвар Героев Отечества).

Башмачок передан в саратовский храм святителя Спиридона на постоянное хранение.

Известно, что святитель Спиридон — скорый помощник призывающим его и просящим его помощи. Ежегодно один башмачок передается для молитвенного поклонения в тот или иной храм Православной Церкви.