Сегодня, 23 марта, в Москве начали грузить трамваи, которые прибудут в Саратов безвозмездно благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram глава города Михаил Исаев.
Два первых вагона отправятся уже сегодня, а до 30 апреля поступят 30 единиц транспорта. Трамваи прошли капитально-восстановительный ремонт, оснащены электроникой.
После того, как вагоны прибудут в Саратов, их обработают и отправят на техобслуживание, а потом на брендирование.
Отметим, что большинство голосов горожане отдали желтому трамваю.
оснащены электроникой? Да при мне сегодня один из сотрудников троллейбусного парка сетовал-пришли новые троллейбусы,гаджеты ходячие.Там молодёжь во всех кнопках разобраться не может толком,что говорит о пенсионерах. Их бы на курсы повышения куда б отправляли.
Это тоже самое,что носить вещи за старшим братом
Это тоже самое как носить вещи за старым дедушкой