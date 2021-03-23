Сегодня, 23 марта, в Москве начали грузить трамваи, которые прибудут в Саратов безвозмездно благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram глава города Михаил Исаев.

Два первых вагона отправятся уже сегодня, а до 30 апреля поступят 30 единиц транспорта. Трамваи прошли капитально-восстановительный ремонт, оснащены электроникой.

После того, как вагоны прибудут в Саратов, их обработают и отправят на техобслуживание, а потом на брендирование.

Отметим, что большинство голосов горожане отдали желтому трамваю.