Российский разработчик «ПК Транспортные системы» поставит в Саратов 24 современных полностью низкопольных троллейбусов «Адмирал» до 31 августа 2021 года.

Компания выиграла конкурс на производство и поставку техники, проведенный ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», которая ранее заключила контракт с МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Город получит технику благодаря участию региона в национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 60 процентов от стоимости контракта будет профинансировано из федерального бюджета, а 40 процентов — из регионального.

Этот транспорт сможет преодолевать до 20 километров на аккумуляторных батареях. Там есть современные мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов, а также передовые системы климат-контроля. Он рассчитан на 85 человек и относится к самым современным разработкам, не имеет аналогов на отечественном рынке.