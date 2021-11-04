Завтра, 5 ноября, в Саратов приезжает замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Чиновник займется консультациями по вопросам деятельности пульмонологической службы в период пандемии. Также ожидается, что Гриднев посетит профильные медучреждения области.

Приезд замминистра связан с поручением президента РФ Владимира Путина. Он поручил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям лично поехать в регионы, где ситуация с коронавирусом остается наиболее сложной.