В среду, 4 марта, на пограничном переходе «Озинки» инспекторы управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что из Республики Казахстан в Россию ввозилось 20 тонн муки без маркировки о наименовании продукции и стране ее происхождения.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции на территорию РФ был запрещен. Перевозчика муки привлекли к административной ответственности.

Груз вернули назад в Казахстан.