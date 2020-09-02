Сегодня, 2 сентября, в Саратов прибыли еще три троллейбуса из Москвы: два 2016 года выпуска и еще один — 2017. Об этом сообщили в мэрии.

Транспорт доставили в областной центр на специальных платформах, сейчас он проходит технический осмотр, это необходимое условие перед выходом на линию.

Также будет адаптировано информационное табло с маршрутами.

Напомним, при содействии председателя ГД Вячеслава Володина город получит 80 современных низкопольных троллейбусов со всем необходимым оборудованием. Уже поступили семь единиц транспорта, остальной прибудет в течение сентября.