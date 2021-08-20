Саратов получил 24 новых троллейбуса «Адмирал». Об этом 19 августа сообщили в «ПК Транспортные системы».

Троллейбус «Адмирал» — это передовая модель, не имеющая аналогов на российском рынке. Он может проезжать без подзарядки до 20 километров, кроме того имеет встроенный климат-контроль, удобный салон, рассчитанный на перевозку 85 пассажиров, и даже встроенные USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Средства на закупку троллейбусов выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».