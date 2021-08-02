Сегодня, 2 августа, в Саратов поступило еще пять новых троллейбусов с энгельсского завода на СГЭТ. Об этом сообщили в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина, по инициативе которого город пополняется новым транспортом.

Напомним, что в областной центр уже пришло 17 единиц транспорта марки «Адмирал», а всего в этом году должно прийти 70 таковых.

Еще 5 новых троллейбусов сегодня поступило с энгельсского завода на СГЭТ.

Таким образом, в Саратов уже пришло 17 «Адмиралов». Напомним, всего в этом году должно прийти 70 новых троллейбусов.