В следующем году Саратов планирует закупить 50 трамвайных вагонов. Об этом сегодня, 2 ноября, рассказали в мэрии.

Как сообщили в городской администрации, трамваи в Саратове имеют высокую степень износа. Новые вагоны заменят технически неисправные, находящиеся на маршрутах. Чиновники отметили, что поломки трамваев являются одной из основных причин нарушений в расписании.

Решается вопрос о строительстве нового троллейбусного депо в Заводском районе. Его хотят построить в связи с планом по развитию троллейбусных сетей.