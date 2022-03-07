В начале марта в Саратов прибудет уникальный «Поезд Победы». Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

Посетить передвижной музей «Поезд Победы» саратовцы и гости города смогут с 10 по 12 марта 2022 года. В течение трех дней состав будет находиться на железнодорожном вокзале Саратова.

Чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте. Там же можно уточнить детали посещения музея. Регистрация откроется 8 марта.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда.

В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Передвижной музей состоит из 9 вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.

Для полного погружения в историю войны было создано 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтер, контролирующий соблюдение мер безопасности и управление потоками посетителей. Запуск групп для просмотра экспозиции осуществляется сеансами каждые 5 минут.