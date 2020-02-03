15 февраля на базе СГМУ им. С. Р. Миротворцева пройдёт Всероссийский медико-правовой форум «Врачевание в России – гордость или трагедия профессии». В мероприятии примут участие ведущие российские специалисты в области медицинского права, главные врачи крупных московских и саратовских клиник, учёные, общественные деятели.

Одной из главных тем форума станет вопрос этико-правового регулирования статуса врача, коммуникаций с пациентами, общественностью, контрольно-надзорными и силовыми ведомствами, СМИ. Участники форума постараются определить основные причины снижения ценности профессии врача в современной России и возможные пути решения этого явления.

-Приглашаем к участию всех представителей медицинского сообщества – руководителей медучреждений, врачей, средний и младший медперсонал, юристов, журналистов и общественников. Мы готовы задавать друг другу острые вопросы и получать на них честные ответы. Мероприятие должно пройти в формате живой дискуссии, открытого общения. Не часто в Саратове собирается такое количество федеральных и региональных специалистов первой величины. Вход для всех абсолютно свободный, — поделилась своими ожиданиями от форума главный организатор, председатель правления Ассоциации «СРО «Объединений медицинских учреждений» Рузанна Парсамян.

Мероприятие пройдёт 15 февраля с 10:00 до 17:00 в здании Медицинского предуниверсария СГМУ им. С. Р. Разумовского (г. Саратов, ул. Театральная, 5). Участие в мероприятии бесплатное. Вход свободный. Справки и консультации по телефону 8-919-831-03-09.