Сегодня в Саратов приехал актер, режиссер РФ Никита Михалков.

Он будет играть в спектакле «12», который состоится сегодня и завтра в театре драмы имени Слонова.

Пьесы пройдут в 19:00.

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