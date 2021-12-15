Домой Рубрики Новости Саратова В Саратов приехал Никита Михалков РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратов приехал Никита Михалков По Новости Саратова - 15.12.2021 115 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратов приехал актер, режиссер РФ Никита Михалков. Он будет играть в спектакле «12», который состоится сегодня и завтра в театре драмы имени Слонова. Пьесы пройдут в 19:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец выращивал марихуану в подвале своего дома 47 миллионов минут обменяли клиенты Tele2 на Xiaomi На въезде в Дубки под Саратовом перевернулся «Nissan» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец выращивал марихуану в подвале своего дома Новости Саратова - 15.12.2021 0 Полицейские задержали 63-летнего саратовца, который выращивал марихуану в подвале своего дома, сообщает пресс-служба УМВД. Правоохранители осмотрели его подвал. Подозреваемый организовал там специальный парник для выращивания... 47 миллионов минут обменяли клиенты Tele2 на Xiaomi 15.12.2021 На въезде в Дубки под Саратовом перевернулся «Nissan» 15.12.2021 Губернатор Саратовской области обсудил с новым руководством филиала «Т Плюс» больные... 15.12.2021 В Саратов приехал Никита Михалков 15.12.2021