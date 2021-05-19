С 21 по 23 мая состоятся обменные гастроли Саратовского театра кукол «Теремок» и Мурманского областного театра кукол. Они организованы при поддержке проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Саратовцы увидят спектакль «Умка» жанра «заполярное веселье» для школьников по пьесе Васильева и «Три медведя» по мотивам сказки Толстого. Показы состоятся 21, 22 и 23 мая.

Вторая из постановок идет на сцене уже 20 лет.

А саратовский театр кукол «Теремок» отправится на гастроли в Мурманск со спектаклями для самых маленьких «Бука» и «38 попугаев».

Первый поставлен главным режиссёром театра, заслуженным деятелем искусств России Геннадием Шугуровым по пьесе драматурга, детского психолога Михаила Супонина. Второй — музыкальная сказка.