Зима решила вступить в свои права в марте, местные жители делятся впечатлениями об этом.

В социальных сетях саратовцы выставляют фотографиями «вновь вернувшиеся зимы». Виктор Козлов в одной из тематических групп города опубликовал снимки пустынных улиц Солнечного-2. На кадрах видно заснеженные автомобили, тротуары со следами прохожих.

Для местных жителей такое явление в конце марта оказалось неожиданностью, саратовцы уже готовы были надеть легкие курточки и весеннюю обувь, но погода шепчет не убирать пуховики далеко. Многие автомобилисты уже «переобули» свои машины. Коммунальные службы на готове к посадке газона, но на улицы вновь выезжает снегоуборочная техника.